Incidente mortale a Sant’Egidio del Monte Albino: nessun colpevole per ora

Non ci saranno colpevoli, almeno per ora, per la morte di Angelo Caprio, il 19enne di Eboli deceduto in un incidente stradale il 2 maggio 2015 a Sant’Egidio del Monte Albino. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto gli unici due imputati al termine del giudizio di primo grado.

Sul banco degli imputati c’erano una donna polacca, conducente di un’altra auto coinvolta nell’incidente, e un tecnico del Comune, all’epoca responsabile della viabilità e segnaletica. La Nissan Micra guidata dal giovane si scontrò con una Smart e un’Audi A4, che fu esclusa da responsabilità. Dopo l’impatto, l’auto del 19enne si ribaltò finendo contro un muro, come riportato “Il Mattino“.

Secondo l’accusa, la strada tra via Papa Giovanni XXIII e via Dante Alighieri era priva di segnaletica adeguata per curve, incroci e limiti di velocità. Tuttavia, la tesi della procura non ha retto in aula, portando all’assoluzione dei due imputati.

Angelo Caprio gestiva una pizzeria e quella sera stava accompagnando un’amica a casa dopo una serata tra amici. Ora si attendono le motivazioni della sentenza per comprendere nel dettaglio la dinamica dell’incidente e le ragioni delle assoluzioni.