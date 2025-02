Salerno, grave incidente sul lavoro: operaio rischia l’amputazione del braccio

Il suo braccio sinistro è rimasto incastrato in un macchinario in movimento, riportando lesioni gravissime.

Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un caseificio di Montesano sulla Marcellana (Vallo di Diano). Il suo braccio sinistro è rimasto incastrato in un macchinario in movimento, riportando lesioni gravissime.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, è in prognosi riservata e i medici stanno valutando l’amputazione per evitare complicazioni. Non si esclude un trasferimento in un centro specialistico.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente, mentre la comunità resta sotto shock. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.