Turismo. Ecco la meta preferita in Campania

In occasione della Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano, sono stati diffusi anche alcuni dati sul settore turistico. Secondo le elaborazioni di Isnart, basate sulle rilevazioni dell’Osservatorio economia del Turismo delle Camere di commercio (Isnart-Unioncamere), nel 2023 sono state registrate quasi 20,7 milioni di presenze turistiche in Campania. Di queste, circa 3 milioni sono attribuibili esclusivamente al comprensorio sorrentino.

In attesa dei dati Istat del 2024, che dovrebbero confermare il ritorno ai livelli pre-Covid, lo studio mette in evidenza la vitalità del settore, che rappresenta un asset fondamentale per il Pil regionale, non solo nelle grandi città ma anche nelle zone più periferiche.

Ogni turista italiano spende mediamente 181 euro al giorno, di cui 86 per l’alloggio e 95 per altri beni e servizi; per gli stranieri, la cifra sale a 184 euro al giorno. La Campania si distingue per l’accoglienza: cortesia, ospitalità, ristorazione e offerta enogastronomica sono gli aspetti che ricevono i giudizi più positivi nelle recensioni online.

Sempre più turisti pongono attenzione ai servizi informativi, all’offerta culturale, in crescita costante, e all’intrattenimento. Inoltre, il mercato delle seconde case ha registrato una forte espansione, rappresentando oggi circa la metà dell’offerta ricettiva. Nel 2024, in Campania sono oltre 57.000 gli alloggi per affitti brevi disponibili sulle piattaforme web, con un incremento del 12% rispetto al 2023, registrando oltre 4,4 milioni di notti prenotate e un indotto che sfiora i 900 milioni di euro.

Questo fenomeno va considerato con attenzione, soprattutto per adattare l’offerta turistica ai nuovi target, tenendo presente che, se nelle città può generare complicazioni come l’overtourism e una convivenza difficile tra residenti e turisti, nelle aree interne rappresenta un’importante opportunità, poiché consente di avviare una prima infrastrutturazione ricettiva, in particolare nei Comuni senza una vocazione turistica.