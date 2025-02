Ultim’ora. Pullman in fiamme sull’autostrada: indagini in corso

Momenti di paura sull’autostrada A30 nei pressi dell’uscita di Nola, dove un pullman ha preso fuoco. L’incidente si è verificato questa mattina, generando il panico tra i passeggeri e gli automobilisti in transito.

La dinamica dell’incendio ancora da chiarire

Le cause del rogo restano al momento sconosciute. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe improvvisamente manifestato problemi tecnici, costringendo l’autista ad accostare in una piazzola di emergenza. In pochi istanti, il fumo avrebbe iniziato a fuoriuscire dal vano motore, trasformandosi rapidamente in un incendio di vaste proporzioni. Tante le persone a piedi sulla piazzola d’emergenza; probabilmente erano le stesse che stavano viaggiando all’interno del pullman.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per determinare l’origine dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile cortocircuito o un guasto meccanico.