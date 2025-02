ASL Nocera Inferiore. Prenotazioni chiuse prima dell’orario ufficiale, cittadini in difficoltà

Una situazione che sta suscitando diverse lamentele tra i cittadini di Nocera Inferiore riguarda il servizio di prenotazione presso l’ASL del Distretto 60. Nonostante l’orario di chiusura ufficiale fissato alle 17:00, infatti, i numeri per le prenotazioni vengono tolti con largo anticipo, intorno alle 16:30, creando disagi per coloro che si recano al punto di accesso negli ultimi minuti prima della chiusura.

Questa prassi, che non sembra rispecchiare gli orari ufficiali di apertura e chiusura dei servizi, ha generato frustrazione tra i cittadini, molti dei quali arrivano in attesa di poter prenotare una visita o ritirare referti, solo per scoprire che i numeri sono già stati esauriti. La situazione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, sta causando un accumulo di disservizi, aumentando il malcontento tra gli utenti.

Un residente ha commentato: «L’altro giorno sono arrivato intorno alle 16:40 e mi viene detto che i numeri sono stati tolti. Ma non capisco, l’orario di chiusura è alle 17!». Questa condotta, a quanto pare, sta mettendo sotto pressione gli utenti, che si sentono scoraggiati e abbandonati da un servizio che non rispetta a pieno gli orari previsti.

L’ASL di Nocera Inferiore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Si spera che vengano adottate misure correttive per evitare che la situazione continui a creare disagi, migliorando così l’efficienza del servizio e il rispetto degli orari stabiliti per le prenotazioni.