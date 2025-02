BIT Milano. Focus sulla Campania e le sue potenzialità turistiche

Domenica si è aperta la “Borsa Internazionale del Turismo” a Milano, dove sono state dedicate due giornate all’approfondimento dei temi turistici legati alla Campania. Il programma ha visto, tra gli altri, l’intervento di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, durante la conferenza di apertura sul tema “Il turismo in Campania: progetti, opportunità, prospettive”. Alla conferenza hanno preso parte anche Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, Andrea Prete, presidente Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno, e Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania.

Nel suo intervento, Vincenzo Schiavo ha messo in evidenza i dati positivi del settore turistico della Campania, che è attualmente la terza regione in Italia per numero di visitatori, con oltre 21 milioni di presenze annuali. Schiavo ha espresso ottimismo per il futuro della regione, sottolineando che la Campania ha tutte le potenzialità per diventare, nel giro di qualche anno, la più visitata del paese, grazie anche alla sua ricca offerta di siti Unesco, come Napoli, la Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, Pompei, Ercolano e altri luoghi simbolo.

Inoltre, Schiavo ha parlato dell’impatto economico del turismo, che genera un giro d’affari da oltre 10 miliardi di euro l’anno tra indotto diretto e indiretto. Ha anche comparato la situazione della Campania con altre regioni italiane, evidenziando come le fiere possano essere una leva importante per aumentare l’attrattività della regione, rispetto ad altre zone come Lombardia ed Emilia-Romagna che organizzano numerose fiere annuali.

Il presidente di Confesercenti ha proseguito esaminando le principali città attrattive della Campania, come Napoli e Pompei, e il contributo che gli aeroporti regionali, in particolare l’aeroporto di Capodichino e quello di Salerno-Costa d’Amalfi, possono dare alla crescita del turismo. Infine, ha sottolineato l’importanza del turismo per il mercato del lavoro in Campania, che impiega circa 700.000 persone nel settore alberghiero, ristorativo e delle strutture ricettive, e ha esortato a focalizzarsi su nuove opportunità, come il turismo religioso e il settore giovanile, per spingere ulteriormente la crescita del turismo nella regione.

Schivo ha concluso il suo intervento con un ambizioso auspicio: “Se lavoriamo sul settore delle fiere, sul turismo religioso e con un focus particolare sui giovani e gli studenti, la Campania ha tutte le carte in regola per diventare la regione più visitata d’Italia nei prossimi anni.”