Le giornate si allungano: non è solo una sensazione, arriva la luce dell’estate

Avete notato anche voi che le giornate sembrano allungarsi? Non è solo un’impressione! Dopo il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, abbiamo finalmente voltato pagina e ora le ore di luce aumentano progressivamente. Ma quanto, esattamente? E perché succede?

Il Cambiamento delle Ore di Luce

Ricordiamo tutti quei pomeriggi invernali in cui il sole tramontava alle quattro del pomeriggio. Ebbene, quei tempi sono ormai alle spalle. Dal 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, le giornate hanno cominciato ad allungarsi e questa tendenza continuerà fino all’equinozio di primavera, che quest’anno cadrà il 20 marzo.

Ma di quanto si allungano esattamente le nostre giornate? Dal 21 gennaio, un mese dopo il solstizio, guadagniamo circa 45 minuti di luce in più rispetto al giorno più corto dell’anno. E non è finita, entro la fine del mese, avremo un’ora di luce in più a disposizione.

Perché le Giornate si Allungano?

La risposta è semplice, anche se un po’ scientifica: è tutta una questione di inclinazione della Terra rispetto al Sole.

Durante l’inverno, l’emisfero settentrionale (quello in cui viviamo) è inclinato “lontano” dal Sole, quindi riceve meno luce. Durante l’estate, invece, l’emisfero settentrionale è inclinato “verso” il Sole, ecco perché riceviamo più luce.

Ci sono due momenti speciali nell’anno, chiamati equinozi, in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. L’equinozio di primavera e quello d’autunno segnano il passaggio tra le stagioni e rappresentano l’equilibrio tra luce e buio.

L’Influenza della Luce sul Benessere

Più luce durante il giorno significa anche più benefici per il nostro benessere. La luce solare è fondamentale per regolare il nostro orologio biologico, migliorando la qualità del sonno e aumentando i livelli di serotonina, l’ormone della felicità. Inoltre, la luce solare stimola la produzione di vitamina D, fondamentale per la salute delle ossa e il buon funzionamento del sistema immunitario.

Quindi, non solo stiamo assistendo all’arrivo della primavera, ma anche al ritorno del nostro benessere grazie all’aumento delle ore di luce. Un motivo in più per godersi ogni minuto di sole che arriva.