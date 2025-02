Migranti in Albania, il Governo valuta un nuovo decreto: cosa potrebbe cambiare

Resta aperta per il governo Meloni la questione dei centri per migranti in Albania, dopo che nei mesi scorsi tutte le persone trasferite sono state riportate in Italia.

Resta aperta per il governo Meloni la questione dei centri per migranti in Albania, dopo che nei mesi scorsi tutte le persone trasferite sono state riportate in Italia. L’esecutivo, però, non intende sospendere l’accordo con Tirana e starebbe valutando un nuovo decreto per consentire il trattenimento dei migranti nei centri. “Valuteremo se intervenire prima della sentenza” della Corte di giustizia europea, prevista per il 25 febbraio, ha dichiarato Tommaso Foti, esponente di Fratelli d’Italia.

L’ipotesi sul tavolo

Secondo fonti di stampa, il governo starebbe pensando di trasformare le attuali strutture in Albania – un centro di prima accoglienza e uno di trattenimento – in Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri), destinati ai migranti irregolari con decreto di espulsione. L’idea, riportata da Repubblica, è che i Cpr non necessiterebbero della convalida dei giudici per il trattenimento. Inoltre, secondo Il Corriere della Sera, questa modifica potrebbe portare alla gestione diretta dei centri da parte dell’Albania. La premier Giorgia Meloni ne avrebbe già discusso con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, ma la questione non è ancora all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Le opposizioni all’attacco

L’ipotesi di un nuovo decreto arriva in un momento delicato per i rapporti tra governo e magistratura. Le opposizioni criticano duramente la scelta: “Perseverare è diabolico. Il governo fermi questa follia istituzionale”, afferma Simona Bonafè del PD. Pierfrancesco Majorino chiede di chiudere “questa pagina vergognosa” e di destinare gli 800 milioni di euro previsti per i centri alla sanità e alla sicurezza. Anche Avs e Più Europa attaccano: “Errare è umano, perseverare è meloniano”, ironizza Riccardo Magi.