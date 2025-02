“Pillole di Storia”: Angri, 85 anni fa veniva inaugurato il Monumento ai Caduti (Foto Gallery)

Angri parte la nuova rubrica “Pillole di Storia” – ideata da JeanFranck Parlati e Giuseppe Pio Troisi.

Questa nuova rubrica sarà un viaggio tra curiosità storiche di vario genere “Pillole di Storia”, propone un frammento di storia, una piccola curiosità che ci ricorda l’importanza del nostro passato.

Foto, filmati e documenti, messi a disposizione dal giornalista JeanFranck Parlati e tratti dal suo vasto archivio fotografico e video, ci raccontano storie che spaziano dal 1800 fino ai giorni nostri.

Il nostro territorio è stato teatro di eventi fondamentali, dove la storia si è scritta, e noi siamo qui per riscoprirla.

Ogni pillola ci guida in un viaggio tra i grandi fatti che hanno segnato il cammino dell’umanità, ricordandoci che la cultura che ci circonda è il cuore pulsante di tutto ciò che siamo.

Con questa rubrica, vogliamo tenere viva la memoria del nostro passato, per non dimenticare mai che, dietro ogni passo che facciamo, c’è una grande storia che ci accompagna.

“Pillole di Storia” il Monumento ai Caduti

La vita di Angri si è sempre svolta nel perimetro tra piazza San Giovanni e il Palazzo/Castello Doria.

Proprio su quest’ultima piazza, fino ad un secolo fa, si ergeva una sorta di edificio definito “aia della corte”, che aveva la funzione di raccolta ed essiccazione per i grani coltivati nei grandi possedimenti dei Doria, provenienti dalla “massaria” (cioè la Masseria Arnedi, corrispondente all’attuale zona di Corso Italia).

Con la partenza dei Doria da Angri, la lottizzazione dell’area della masseria ed un progressivo abbandono delle coltivazioni a favore delle industrie manifatturiere, anche la vecchia aia della Corte (dove per corte si intendeva quella del prospiciente Palazzo Doria) non aveva più ragione di esistere.

Fu così deciso, a inizio anni ’30, di abbattere quanto restava di quell’aia per costruire al suo posto un monumento che glorificasse a imperitura memoria il sacrificio di tanti giovani angresi, caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

Per la verità, un rudimentale cippo in pietra era già stato installato nel 1924, mentre nel frattempo si raccoglievano soldi e progetti per la costruzione di un vero e proprio monumento.

Allo scopo, nel 1930 venne creato un Comitato che ebbe il compito di giudicare anche i progetti presentati. I lavori del Comitato, diretto dal Dottor Salvatore Pisacane, approvarono il bozzetto dei Signori Caiazzo e Marcellini, realizzando a tal proposito anche una cartolina commemorativa con l’immagine del progetto approvato.

La notizia si diffuse rapidamente tantoché la comunità di angresi residenti negli USA promise un concorso di 50.000 lire (che si ridussero a 40.000).

Anche l’Amministrazione Comunale concorse alla spesa offrendo 25.000 lire.

Ad Angri invece si raccolsero appena 18.000 lire, a cui negli anni si aggiunse un’altra parte attraverso la creazione di un libretto postale con gli interessi che maturavano.

Ma tra il Comune (allora guidato dal Podestà Perris) e il Comitato sorsero ben presto dei contrasti, così il Comitato fu sciolto e la direzione dei lavori passò esclusivamente nelle mani del Comune.

L’Ingegnere Ferraioli, capo dell’Ufficio Tecnico, giudicò troppo semplice il progetto del 1932, proponendo in aggiunta alla base “un’ara votiva ed una vittoria con cimelio in bronzo”.

Naturalmente i costi lievitarono, come pure i tempi per la realizzazione.

Nel 1937, con nuovi fondi, ripartirono i lavori che si conclusero nel settembre 1939.

Tuttavia il Monumento non ebbe il benestare al collaudo dell’Ingegnere, per cui il progettista Umberto Marcellini intentò causa al Comune avanti il Tribunale di Salerno prima e quello di Napoli poi.

Ma appena pochi giorni prima (1° settembre) era cominciata la II Guerra Mondiale, per cui tra le due parti si giunse ad un accordo bonario per poter inaugurare più velocemente possibile il Monumento.

Finalmente, l’11 febbraio 1940 il nostro Monumento veniva inaugurato alla presenza delle alte autorità della Provincia, del nuovo Podestà Cosenza e del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio.

La città di Angri, per ordine del Podestà, fu tirata obbligatoriamente a lucido: si tinteggiarono le case che davano sulle strade principali, si allestirono tribune e bandiere, si cambiò nome a via Carlo Doria che fu ribattezzata via Pietro Badoglio (l’attuale via Zurlo).

Il Monumento presentava una lapide con una frase di Don Carlo La Mura “QUI/FANCIULLI SOGNAMMO/LA VITA SERENA ED EGUALE/MA LA GITTAMMO NEL TURBINE/DELLA GUERRA SICURI DEL VOSTRO RICORDO/O CONCITTADINI DI ANGRI” e nella facciata nord i nomi dei caduti di Angri e di Sant’Egidio del Monte Albino, nel frattempo unito al nostro comune dal 1929. Oltre ai Caduti della Prima Guerra Mondiale vi erano anche i nomi dei caduti nella Guerra d’Africa (1896) e in quella di Libia (1911).

Purtroppo al termine del secondo conflitto si aggiunsero i nomi di altri 235 caduti, coprendo per ragioni di spazio la frase di Don La Mura.

Inoltre, nel 1952 fu apposta una lapide anche per le vittime civili di Angri, morte nei bombardamenti “Alleati” del 1943.

Il Monumento negli anni ha dominato la Piazza, vedendo passare attorno a sé la vita civile di Angri, nonostante spesso sia stato imbrattato con vernici.

Nel 2005 però si propose e si approvò addirittura il trasferimento dello stesso sulla piazzetta prospiciente, dove trovano collocazione i tavolini di un bar, con l’intento di rendere più ampia la vecchia piazza con la creazione di un anfiteatro.

Il progetto suscitò vive proteste nella comunità, così da essere immediatamente revocato e al suo posto fu portato a termine un restyling della piazza nelle forme che vediamo attualmente.

Ad oggi il Monumento è lì, a dominare la piazza, e a ricordare a tutti il sacrificio di tanti giovani costretti a lasciare questa terra e a morire sotto indicibili sofferenze.

Tenere conto di quei tanti nomi lì riportati e avere in maggiore considerazione il Monumento stesso non imbrattandolo ma anzi preservandolo con una recinzione e telecamere di sorveglianza, sarebbe -anzi è- auspicabile e necessario. Giuseppe Pio Troisi

Foto Gallery dall’archivio di JeanFranck Parlati © Diritti Riservati