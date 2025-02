PlayStation Network ko per 24 ore: Sony si scusa e offre 5 giorni gratuiti

Per quasi 24 ore, i servizi della piattaforma sono stati irraggiungibili, impedendo agli utenti non solo di giocare online, ma in alcuni casi anche di avviare giochi offline.

Il fine settimana di molti utenti PlayStation è stato segnato da un grave malfunzionamento del PlayStation Network, il servizio online che consente l’accesso ai giochi e alle funzionalità digitali della console. Per quasi 24 ore, i servizi della piattaforma sono stati irraggiungibili, impedendo agli utenti non solo di giocare online, ma in alcuni casi anche di avviare giochi offline.

Sony ha risolto il problema e si è scusata ufficialmente, offrendo cinque giorni gratuiti agli abbonati PlayStation Plus. La compagnia ha dichiarato che tutti i membri del servizio riceveranno automaticamente il bonus, ma non sono previsti rimborsi o altri “regali” per chi non è iscritto a PlayStation Plus.

Pur ringraziando gli utenti per la pazienza, Sony non ha fornito dettagli tecnici sulla causa del disservizio, limitandosi a parlare di problemi relativi alla migrazione di alcuni server. Questo incidente ha inevitabilmente fatto riaffiorare i ricordi degli attacchi hacker del 2011 e del 2014, quando il PlayStation Network subì gravi interruzioni a causa di attacchi informatici.