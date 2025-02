Ricatti e minacce all’ex amante: 53enne di Scafati accusata di estorsione e stalking

Per oltre un anno ha ricattato il suo ex amante, minacciandolo di rivelare alla moglie i dettagli della loro relazione extraconiugale.

Per oltre un anno ha ricattato il suo ex amante, minacciandolo di rivelare alla moglie i dettagli della loro relazione extraconiugale. Per questo, una 53enne di Scafati è stata accusata di estorsione e stalking. Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto per lei il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, come riporta “Il Mattino“.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un dentista di Boscoreale, in provincia di Napoli, che, dopo aver interrotto la relazione nel giugno 2023, si è trovato bersaglio di continue richieste di denaro. La donna gli avrebbe chiesto piccole somme, inviando messaggi intimidatori come: «Manda 500 e basta» o «Mi rovini a me e io rovino a te, domattina vengo allo studio».

Dalla denuncia è emerso che il medico, nel tempo, le avrebbe versato almeno 10mila euro, anche attraverso accrediti su carte intestate alla figlia della donna. Oltre alle richieste di denaro, la 53enne avrebbe contattato i familiari della vittima sui social e usato utenze e profili falsi per perseguitarlo con messaggi e telefonate.