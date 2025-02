Salerno. Mistero sulla morte di Isabella Buonocore: aperta un’inchiesta per omicidio colposo

La comunità di Battipaglia piange la scomparsa di Isabella Buonocore, storica commerciante molto amata in città. La donna, nota per la sua gentilezza e il suo impegno nel settore, è deceduta in una clinica privata. La sua morte, ritenuta sospetta dai familiari, ha portato all’apertura di un’inchiesta per omicidio colposo.

L’indagine

I parenti della vittima, assistiti da un legale, hanno chiesto alla Procura di Salerno di approfondire il caso, sostenendo che, nonostante alcuni problemi di salute pregressi, nulla lasciava presagire un decesso improvviso. Il pm Gianpaolo Nuzzo ha disposto l’autopsia, affidando l’incarico a un medico legale. Attualmente, l’indagine è contro ignoti e punta a chiarire eventuali responsabilità in ambito sanitario.

Il giallo delle cadute e il verdetto dei medici

La commerciante, classe 1968, aveva subito due cadute domestiche lo scorso dicembre, riportando un lieve trauma cranico. Tuttavia, i medici dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno e successivamente gli specialisti del Policlinico Federico II di Napoli avevano escluso danni neurologici significativi. La sorella, titolare di una rinomata boutique in via Mazzini, aveva voluto una seconda opinione per sincerarsi delle condizioni di Isabella, ma entrambi gli ospedali avevano confermato la natura lieve dei traumi.

Ora, l’autopsia sarà fondamentale per stabilire le cause reali del decesso e verificare se vi siano state negligenze mediche o altri fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia.