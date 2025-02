Sarno protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

La città di Sarno è in prima linea alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, uno degli eventi più prestigiosi dedicati alla promozione turistica a livello internazionale. Un’occasione unica per valorizzare le bellezze del territorio, ampliare le opportunità turistiche e rafforzare la visibilità della città nel panorama nazionale e internazionale.

La partecipazione di Sarno a questo importante appuntamento rappresenta un’opportunità strategica per far conoscere il suo patrimonio culturale, naturalistico e storico a un pubblico vasto e qualificato. Il salone fieristico, che attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, si conferma un palcoscenico ideale per promuovere Sarno come destinazione di interesse, puntando a generare nuove occasioni di sviluppo economico, culturale e sociale.

Un’area espositiva dedicata a Sarno

L’inaugurazione ufficiale dello stand della Regione Campania ha aperto la giornata di ieri, con la presenza del Presidente Vincenzo De Luca, rappresentanti istituzionali, operatori turistici e visitatori.

Il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha espresso grande soddisfazione per l’interesse suscitato:

“È stato motivo di orgoglio vedere la curiosità e l’entusiasmo di tanti visitatori nel nostro spazio espositivo. Abbiamo presentato le nostre eccellenze, dai percorsi di turismo religioso al rito millenario dei Paputi, dalle bellezze naturalistiche ai palazzi storici, fino ai sentieri di trekking che offrono un’esperienza immersiva tra storia e paesaggio”.

L’obiettivo è chiaro: far conoscere e promuovere Sarno come una meta da scoprire, lavorando per consolidare il suo ruolo nel settore turistico e favorire un indotto economico sempre più forte e strutturato.