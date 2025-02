Shein e Temu nel mirino: la sfida dell’e-commerce e i nuovi dazi europei

Shein e Temu stanno affrontando una crescente difficoltà, ben lontano dall’immagine di acquisti a basso costo. L’economia globale è in fermento dopo l’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti, con una delle prime conseguenze il blocco temporaneo delle spedizioni dalla Cina verso gli USA, che sta impattando anche altri mercati. La Commissione Europea è intervenuta, chiedendo la rimozione dell’esenzione sui beni sotto i 150 euro, colpendo duramente le piattaforme di e-commerce.

Il successo di Shein e Temu si basa sui prezzi competitivi, ma ora la situazione sta cambiando. I numeri forniti dalla Commissione Europea, in una nota inviata il 5 febbraio 2025 al Parlamento e al Consiglio Europeo, sono allarmanti. Solo nel 2024, l’UE ha importato 4,6 miliardi di articoli a basso costo, il doppio rispetto al 2023 e più del triplo rispetto al 2022. In pratica, ogni giorno 12 milioni di prodotti low-cost arrivano in Europa, un fenomeno che ha attirato l’attenzione delle istituzioni europee.

Ancora più rilevante è il fatto che la maggior parte delle spedizioni e-commerce sotto i 150 euro (91%) provengono dalla Cina, un dato in forte crescita rispetto agli anni precedenti. Le piattaforme come Shein e Temu hanno conquistato in pochi mesi oltre 75 milioni di utenti nell’Unione Europea, diventando giganti da monitorare con attenzione per la scarsa trasparenza nelle operazioni.

L’Unione Europea ha chiesto chiarimenti a entrambe le società in merito al Digital Services Act e ha criticato Shein per il presunto utilizzo di cotone proveniente dallo Xinjiang, area sotto osservazione per le violazioni dei diritti umani, nonché per presunti comportamenti ingannevoli legati alla sostenibilità. La crescente preoccupazione ha spinto anche l’Antitrust italiano a intervenire.

Inoltre, l’e-commerce è diventato uno dei principali canali di distribuzione di prodotti contraffatti, con quasi la metà dei sequestri in Europa provenienti da acquisti online. Per adeguarsi agli standard europei, Shein ha investito in circa due milioni di test sui suoi capi e ha in programma ulteriori investimenti per conformarsi alle normative. In risposta, Bruxelles sta progettando una riforma doganale che obbligherà i fornitori a fornire informazioni dettagliate sui prodotti importati con largo anticipo.