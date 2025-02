Angri. Sistemazione dell’Alveo Sant’Alfonso e la Pedemontana: necessità di sicurezza e sostenibilità ambientale

Sono iniziati i lavori per la sistemazione idraulica dell’Alveo Sant’Alfonso, un intervento che considero fondamentale per garantire la sicurezza del nostro territorio, prevenendo disastri come quello dell’alluvione del 2017.

Alla luce dei cambiamenti climatici, è ormai evidente che la nostra area sta diventando sempre più fragile, e monitorare costantemente il versante sud della città è diventato indispensabile come spiega Ciro Francese, da poco ha aderito il suo collegamento nel PD locale.

“Nel corso degli anni, sottolinea Francese, l’alveo ha subito notevoli modifiche a causa di continui condoni che ne hanno stravolto il corso naturale, senza dimenticare l’episodio della frana, che ha colpì il nostro territorio nella notte tra il 5 e il 6 novembre del 2017 di come si espresse anche il geologo Franco Ortolani. “Si tratta di una “alluvione moderna: lascia gli alvei e inforca il viadotto autostradale superando la profonda trincea nella quale scorre l’autostrada trovandosi direttamente sul centro storico senza ostacoli! Alluvione da Guinness dei primati!

Prosegue Francese “la mancanza di una manutenzione adeguata ha creato le condizioni per eventuali catastrofi, rendendo oggi ancora più urgente l’intervento è evidente che solo dove i versanti erano stati devastati dagli incendi estivi e le precipitazioni piovose tipo nubifragio hanno innescato deflusso superficiale e conseguenti flussi rapidi fangoso detritici. Al contempo, l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento PNNR e Next Generation EU per la progettazione della strada alternativa alla Via dei Goti, conosciuta come “pedemontana”, un progetto di cui si parla ormai da 40 anni. Personalmente,- continua Francese – non sono favorevole a questa proposta, poiché ritengo inaccettabile sacrificare una parte del nostro patrimonio ambientale per favorire ulteriori cementificazioni. Parliamo infatti di un’area che dovrebbe essere tutelata e preservata”.

Va inoltre sottolineato che il “fondo per la progettazione degli interventi sui sistemi di mobilità” coprirà solamente il primo lotto della nuova strada. In ogni caso, sono convinto che l’imminente apertura della nuova uscita Angri Sud contribuirà a ridurre in parte il traffico su Via dei Goti, migliorando la viabilità in quella zona” conclude Francese.