Dramma a Rimini: coppia muore in un incendio, lui era originario della Campania

Un violento incendio ha devastato una palazzina di tre piani in via Giuliano da Rimini, vicino allo stadio Romeo Neri, provocando la morte di due persone.

Un violento incendio ha devastato una palazzina di tre piani in via Giuliano da Rimini, vicino allo stadio Romeo Neri, provocando la morte di due persone. Le vittime sono un uomo di 55 anni, originario della Campania e con problemi di salute, e sua moglie, una donna di 42 anni di origine straniera. Entrambi sarebbero stati sopraffatti dalle esalazioni di fumo: l’uomo è deceduto sul posto, mentre la moglie, trasportata d’urgenza in ospedale, non è sopravvissuta.

Sul luogo del rogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e soccorritori per evacuare l’edificio e assistere i residenti, alcuni dei quali sono rimasti intossicati. In totale, 43 persone sono state fatte evacuare e una dozzina di appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Le indagini sono in corso per determinare l’origine dell’incendio, mentre la comunità locale è sotto shock per la tragedia.