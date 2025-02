Mare Fuori 5: il conto alla rovescia è iniziato, ecco quando arriverà la nuova stagione

Come per le precedenti, i primi episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay e successivamente in chiaro su Rai2.

Gli appassionati della serie “Mare Fuori” possono finalmente iniziare il conto alla rovescia per l’arrivo della quinta stagione. Come per le precedenti, i primi episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay e successivamente in chiaro su Rai2. Tuttavia, i due episodi finali non saranno subito disponibili, in attesa di un gran finale da non perdere.

Quest’anno, a differenza degli altri, la serie non esordirà a febbraio subito dopo il Festival di Sanremo, ma arriverà il 12 marzo su RaiPlay, mentre per la messa in onda su Rai2 bisognerà aspettare il 19 marzo. Non si esclude però un possibile slittamento delle date a causa di modifiche nei palinsesti tv.

Nella quinta stagione, la serie promette cambiamenti significativi, a partire dalla regia, affidata quest’anno a Ludovico Di Martino, e un’attenzione particolare alla figura femminile, con Rosa Ricci pronta a vendicare la morte del padre e l’introduzione di nuovi personaggi, come Carmela, la giovane moglie di Eduardo.