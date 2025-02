Scafati perde un pezzo della sua storia: addio ad Alba Carotenuto

Alba, all'età di 16 anni, ebbe l'intuizione di aprire il Bar Alba in via Martiri d'Ungheria, trasformandolo nel corso degli anni in un luogo simbolo per giovani e meno giovani.

Con profonda tristezza, la comunità di Scafati piange la scomparsa di Alba Carotenuto, storica proprietaria del Bar Alba, punto di riferimento cittadino sin dal 1964. Alba, all’età di 16 anni, ebbe l’intuizione di aprire il Bar Alba in via Martiri d’Ungheria, trasformandolo nel corso degli anni in un luogo simbolo per giovani e meno giovani.

Il sindaco Pasquale Aliberti ha espresso il suo cordoglio con queste parole:

“Va via un pezzo di storia della nostra città… una donna che amava Scafati… un riferimento, con il suo bar pasticceria per il quale portava sempre dentro la voglia di migliorarsi… un riferimento per tanti giovani e meno giovani a cui era pronta sempre a regalare un sorriso… resta nel ricordo di tanti. R.i.p”

La dedizione di Alba al suo lavoro e alla comunità ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti. La sua passione per la pasticceria e la gelateria, introdotte nel 1970, ha arricchito l’offerta del Bar Alba, rendendolo un luogo amato da tutti.

La città si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando con affetto una donna che ha contribuito significativamente alla vita sociale e culturale di Scafati.