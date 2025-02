Tentata truffa a un’anziana: denunciati due campani per il raggiro del “finto maresciallo”

I Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno identificato e denunciato due uomini, un 18enne e un 43enne originari della Campania, accusati di aver tentato di truffare una donna di 92 anni con il noto raggiro del “finto maresciallo”.

L’operazione è scattata dopo numerose segnalazioni al 112 da parte di anziani contattati telefonicamente da sedicenti ufficiali delle forze dell’ordine. I truffatori chiedevano denaro e oro, sostenendo che fosse necessario per il rilascio di un familiare coinvolto in un incidente stradale. I Carabinieri, attivando immediatamente un piano di ricerca, hanno individuato un’auto sospetta con a bordo i due soggetti, i quali non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona.

Le indagini hanno portato a scoprire che poco prima avevano tentato di raggirare una 92enne di Gubbio, che aveva già preparato denaro e gioielli da consegnare. Fortunatamente, i militari sono intervenuti in tempo per sventare il raggiro, rassicurando la donna sulle condizioni del figlio e mettendola in guardia dal pericolo.

Al termine delle verifiche, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per tentata truffa in concorso.