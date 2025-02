Truffa da 5 milioni di euro in Campania: l’inchiesta de Le Iene smaschera lo Schema Ponzi di un avvocato

Il servizio ha messo in luce un raggiro messo in atto da un avvocato, già condannato in passato per lo stesso reato, che avrebbe utilizzato il noto schema Ponzi per sottrarre ingenti somme di denaro a ignari investitori.

Una presunta truffa da oltre 5 milioni di euro ai danni di centinaia di cittadini sanniti è al centro dell’inchiesta condotta dal giornalista Luigi Pelazza, andata in onda l’altra sera nell’ultima puntata di Le Iene su Italia1.

Il servizio ha messo in luce un raggiro messo in atto da un avvocato, già condannato in passato per lo stesso reato, che avrebbe utilizzato il noto schema Ponzi per sottrarre ingenti somme di denaro a ignari investitori. La truffa prometteva investimenti sicuri e ad alto rendimento, ma in realtà non vi era alcun investimento reale: i guadagni derivavano esclusivamente dalle quote versate da nuovi “investitori”, senza alcuna contropartita.

L’inchiesta ha rivelato anche il coinvolgimento di un ex direttore delle poste, che, con il suo ruolo di procacciatore, avrebbe convinto numerosi cittadini di Apice a investire in un trust fasullo con promesse di rendimenti annui del 48%. Tra le vittime anche un ragazzo disabile e un padre che aveva affidato i suoi risparmi, ottenuti come risarcimento per la morte della figlia in un incidente.