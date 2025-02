Aliberti mette il veto su Cirielli: “Pronto a ragionare con De Luca”

L’attenzione mediatica si è concentrata sugli insulti di Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e uno dei principali esponenti di Forza Italia, nei confronti di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia, ma c’è una posizione che sta guadagnando sempre più visibilità: quella di Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati. Le chat pubblicate nel libro Fratelli di Chat di Giacomo Salvini, che rivelano le frasi pesanti di Cirielli, non hanno soltanto creato fratture tra FdI e Lega, ma rischiano anche di sollevare pesanti onde interne a Forza Italia, in particolare nella corsa per la candidatura a governatore in Campania.

Aliberti ha deciso di esprimere apertamente la sua posizione, prendendo le distanze da Cirielli e dal suo approccio alla politica. A Fanpage.it, ha dichiarato che Cirielli “non è mai stato un amministratore” e che, se fosse il candidato del centrodestra in Campania, sarebbe pronto a cercare un’altra strada, persino un’alleanza con il presidente Vincenzo De Luca, qualora la Consulta consentisse un suo terzo mandato. Aliberti ha ribadito che molti all’interno di Forza Italia sono contrari alla candidatura di Cirielli, e che in caso di sua nomina, l’entusiasmo per la campagna elettorale sarebbe inesistente.

In effetti, Aliberti, che è anche coinvolto in una battaglia politica in Campania contro le opposizioni in consiglio comunale, sta cercando di portare alla luce la difficoltà che il partito avrebbe nell’appoggiare una figura come Cirielli, soprattutto dopo le polemiche sollevate dalle chat. La sua posizione, dunque, non è solo una reazione a Cirielli ma anche una mossa politica all’interno di un contesto che si gioca su più tavoli, compreso quello della leadership regionale.

Il sindaco di Scafati non è solo nell’esprimere disaccordo con l’idea di Cirielli come candidato governatore, e diversi esponenti di Forza Italia in Campania stanno mettendo in discussione questa prospettiva. A quanto pare, la figura di Cirielli e le sue dichiarazioni non sono ben viste da una parte importante del partito, tanto che si inizia a parlare di un possibile veto sul suo nome.

In sintesi, la vera battaglia che emerge dalle chat di Cirielli non riguarda solo la guerra di parole con i leader della Lega, ma anche la disputa interna a Forza Italia, con Pasquale Aliberti che, con il suo dissenso, lancia un messaggio chiaro sul futuro del centrodestra in Campania.