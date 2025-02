Appalti truccati e infiltrazioni mafiose a Pagani: tra gli indagati il sindaco De Prisco e altri amministratori

La Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha concluso la terza fase dell’inchiesta sulla gestione dei servizi comunali a Pagani tra il 2021 e il 2022, coinvolgendo sedici persone, tra cui il sindaco Raffaele Maria De Prisco e l’assessore al commercio Pietro Sessa.

Gli indagati e le accuse

L’indagine, riportata da Il Mattino, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di amministratori, imprenditori ed ex funzionari comunali, tra cui Alfonso Marrazzo, Pietro Buonocore, Claudio De Cola, Massimo De Feo, Giuseppe De Vivo, Pierluigi e Sabato Fontana, Aniello Giordano, Dario Ippolito, Giuseppe Serritiello, Tommaso Sorrentino, Bonaventura e Vincenzo Tramontano.

Le accuse spaziano dal condizionamento elettorale alle minacce, dalla turbativa d’asta alla frode nelle forniture pubbliche, fino alla corruzione e al favoreggiamento, con diversi reati aggravati dall’agevolazione mafiosa.

Il ruolo del clan Fezza-De Vivo

Al centro dell’inchiesta vi sarebbe il clan Fezza-De Vivo, che avrebbe utilizzato l’imprenditore Alfonso Marrazzo, ex consigliere comunale per vent’anni e già condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, per infiltrarsi nell’assegnazione di appalti e servizi pubblici.

Secondo le indagini, Marrazzo avrebbe fatto leva sulla cooperativa Pedema, di cui era presidente, per ottenere commesse pubbliche dal Comune, come la pulizia delle strade, la gestione del cimitero e i servizi di sanificazione durante il Covid, in violazione delle normative sugli appalti.

Evoluzione dell’indagine

Le intercettazioni e i sequestri effettuati dai carabinieri del Nucleo Operativo di Nocera Inferiore hanno rivelato anche tentativi di influenzare le elezioni del 2020, con pressioni per votare tre candidati esterni alla coalizione vincente, salvo poi cercare di instaurare rapporti con l’amministrazione in carica.

L’Antimafia aveva richiesto l’arresto del sindaco De Prisco e dell’assessore Sessa, ma il GIP ha respinto la richiesta per insufficienza di prove. Ora, con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno chiedere un nuovo interrogatorio o presentare memorie difensive prima dell’eventuale rinvio a giudizio.

Tra i legali coinvolti nella difesa figurano gli avvocati Vincenzo Calabrese, Alfonso Mutarelli, Giuseppe Pepe, Manuel Capuano, Sara Ascione, Nobile Viviano, Massimo Balzano, Federico Conte e Bonaventura Carrara.