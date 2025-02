Bonus disponibili per chi ha un ISEE sotto i 35.000 euro: ecco la lista

Più basso è l’ISEE, maggiore è il numero di agevolazioni a cui si può accedere. L’obiettivo dei bonus è proprio quello di supportare chi si trova in condizioni economiche meno agiate.

Ogni incentivo prevede specifici requisiti di reddito: ecco un elenco dei principali bonus riservati a chi ha un ISEE inferiore a 35.000 euro.

Assegno unico per i figli

L’assegno unico universale è destinato alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni. Può essere richiesto anche senza presentare l’ISEE, ma in tal caso l’importo sarà il minimo (57,50 euro al mese).

Con un ISEE inferiore a 35.000 euro, l’assegno parte da 112 euro mensili e può arrivare fino a 201 euro per chi ha un ISEE fino a 17.227,33 euro. Gli importi sono ridotti per i figli maggiorenni, ma non per quelli con disabilità.

Bonus asilo nido

Questo bonus aiuta a coprire le spese di iscrizione agli asili nido pubblici e privati autorizzati. Può essere usato anche per l’assistenza domiciliare di bambini fino ai 3 anni con gravi patologie.

ISEE fino a 25.000 euro : rimborso fino a 3.000 euro annui

: rimborso fino a ISEE tra 25.001 e 40.000 euro: rimborso fino a 2.500 euro annui

Carta Cultura per i 18enni

Chi compie 18 anni e ha un ISEE inferiore a 35.000 euro può richiedere la Carta Cultura Giovani, un bonus da 500 euro spendibile per libri, cinema, teatro, concerti, corsi di lingue e abbonamenti a quotidiani (cartacei e digitali).

La richiesta può essere fatta dal 31 gennaio al 30 giugno 2025.

Carta acquisti

Destinata a cittadini con almeno 65 anni o bambini sotto i 3 anni, con un ISEE massimo di 8.117,17 euro. Prevede 80 euro bimestrali (40 euro al mese) da usare per spese alimentari, farmaci e bollette di luce e gas.

Carta “Dedicata a te”

Rivolta a famiglie con almeno tre componenti e un ISEE inferiore a 15.000 euro, permette di ricevere 500 euro una tantum per l’acquisto di beni di prima necessità nei negozi che accettano pagamenti con circuito Mastercard.

Bonus bollette (luce, gas e acqua)

Prorogato anche per il 2025, aiuta a ridurre i costi delle utenze domestiche.

ISEE fino a 9.530 euro : accesso garantito

: accesso garantito ISEE fino a 20.000 euro: accesso possibile per famiglie con almeno 4 figli a carico

L’importo del bonus varia in base al numero dei componenti familiari e al consumo, ma si aggira tra:

168-241 euro annui per la luce

59-94 euro per il gas

Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza.

ISEE fino a 10.140 euro

Reddito familiare massimo di 6.500 euro annui (8.190 euro per over 67, 10.140 euro per chi vive in affitto)

Supporto per la formazione e il lavoro

Offre 500 euro al mese per un massimo di 12 mesi (rinnovabili per altri 12) a chi ha un ISEE sotto i 10.140 euro ed è in cerca di occupazione.

Bonus psicologo

Aiuta a coprire le spese per la psicoterapia, con importi variabili a seconda dell’ISEE:

Fino a 15.000 euro : massimo 1.500 euro

: massimo Tra 15.001 e 30.000 euro : massimo 1.000 euro

: massimo Tra 30.001 e 50.000 euro: massimo 500 euro

Quale ISEE serve per accedere alle agevolazioni nel 2025?

Come visto, i bonus coprono diverse fasce di reddito. In alcuni casi, si può ottenere un’agevolazione anche con un ISEE fino a 50.000 euro, mentre il valore più basso richiesto per alcuni aiuti è 8.117,17 euro (Carta Acquisti).

Chi ha un ISEE inferiore avrà accesso a contributi più alti, mentre l’importo dei bonus si riduce con l’aumentare del reddito familiare.