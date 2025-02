Borse di studio 2024/2025 Regione Campania: Bando e modalità di richiesta

La Regione Campania, in collaborazione con il MIM, offre borse di studio da 250 euro per supportare le famiglie a basso reddito di studenti delle scuole superiori. Queste borse sono destinate all’acquisto di libri di testo, beni, servizi formativi e altri materiali utili. Ecco come fare per partecipare al bando #IoStudio e quali sono i requisiti.

Requisiti per richiedere la borsa di studio

Il bando è aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia pubbliche che private paritarie, situate in Regione Campania. I requisiti necessari per partecipare sono i seguenti:

ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro

del nucleo familiare Essere iscritti a una scuola superiore in Campania, risultando registrati come frequentanti sulla piattaforma SIDI/ANIST per l’anno scolastico 2024/2025

in Campania, risultando registrati come frequentanti sulla piattaforma per l’anno scolastico La domanda deve essere presentata da un genitore o tutore o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Come richiedere la borsa di studio da 250 euro

Le domande per accedere alla borsa di studio possono essere presentate attraverso il nuovo servizio digitale “Domanda per la borsa di studio (Bando #iostudio Regione Campania 2024/2025)”, attivo dalle 10:00 del 20 febbraio fino alle 16:00 del 6 marzo 2025.

Per inviare la domanda, sarà necessario disporre di SPID o CIE.