Colloqui intimi in carcere tra detenuti e partner: concessi i primi permessi

Per la prima volta in Italia, due detenuti hanno ottenuto il permesso di effettuare colloqui intimi con le proprie compagne senza la supervisione della polizia penitenziaria, con l’esplicito scopo di avere rapporti sessuali. I casi, avvenuti nelle carceri di Terni e Parma, segnano un passo storico dopo la sentenza della Corte costituzionale che nel 2023 ha dichiarato illegittimo il divieto all’affettività in carcere.

Entrambi i detenuti, inizialmente respinti dalle autorità carcerarie, hanno fatto ricorso in tribunale, ottenendo una decisione favorevole dai magistrati di sorveglianza. Questi ultimi hanno ordinato alle strutture penitenziarie di predisporre spazi idonei per i colloqui intimi entro due mesi, un aspetto finora rimasto irrisolto dopo la sentenza della Corte.

Le motivazioni alla base delle richieste erano differenti: il detenuto di Terni ha espresso il desiderio di genitorialità, mentre quello di Parma ha sottolineato l’importanza del legame con la moglie. Gli avvocati coinvolti evidenziano che altri detenuti hanno avanzato richieste simili, ma non hanno ancora ricevuto risposte.

Queste decisioni potrebbero rappresentare un precedente importante per il riconoscimento dell’affettività in carcere, aprendo la strada a nuovi sviluppi, anche in istituti come quello di Padova, dove le richieste di spazi per i colloqui intimi sono ancora in attesa di valutazione.