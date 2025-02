Pompei, un viaggio nel tempo: la guida di Carlo Avvisati che fa rivivere l’antica città

Tra le novità editoriali del mese, il 21 febbraio arriva in libreria un’opera imperdibile per gli appassionati di storia e archeologia. Il giornalista e saggista Carlo Avvisati firma un volume che offre un’immersione unica nella vita quotidiana dell’antica Pompei, andando oltre la classica guida turistica. Pubblicato nella collana “Le guide Marlin”, diretta da Paolo Romano, il libro si affianca a titoli di rilievo come Io, la Campania e Napoli, mia madre, distinguendosi per il suo approccio narrativo coinvolgente.

Un viaggio indietro nel tempo: la missione segreta a Pompei

Il racconto si apre nell’agosto del 79 d.C., quando quattro liberti romani giungono a Pompei per indagare sui frequenti terremoti che scuotono la città. Inviati dall’imperatore Vespasiano, si trovano a esplorare da vicino la vita della metropoli romana, tra mercati affollati, botteghe artigiane e sfarzose domus. L’intreccio narrativo conduce il lettore attraverso strade e vicoli, offrendo una visione autentica e dettagliata della società pompeiana poco prima della catastrofe che la cristallizzò nel tempo.

Pompei come non l’abbiamo mai vista: storie, sapori e personaggi

Ciò che rende unico il lavoro di Avvisati è la sua straordinaria attenzione ai dettagli: dalle ricette tipiche servite nelle taverne ai nomi di personaggi realmente esistiti, tutto è descritto con rigore storico e una vivace vena narrativa. Tra le figure che popolano il libro troviamo Pinario Ceriale, Attica la prostituta e il gladiatore Telefo, protagonisti di una società in fermento. Il risultato è una guida che non si limita a elencare monumenti e date, ma ricostruisce un mondo pulsante di vita, restituendo al lettore la sensazione di camminare tra le strade di Pompei come un abitante dell’epoca.

Un racconto che unisce storia e fascino

La collana “Le guide Marlin”, diretta da Paolo Romano, si propone di raccontare i luoghi attraverso una narrazione coinvolgente, capace di trasportare il lettore oltre il tempo e lo spazio. Con il suo stile avvincente, Avvisati trasforma una semplice visita in un’esperienza immersiva, facendo di Pompei non solo una meta turistica, ma un viaggio emozionale nella storia.

Con questa guida, Pompei torna a vivere, non solo come sito archeologico, ma come una città vibrante, piena di storie da raccontare. Un libro da leggere, sfogliare e portare con sé, per scoprire con occhi nuovi il fascino immortale di una delle meraviglie del mondo antico.