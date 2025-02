Rita De Crescenzo arriva a Sanremo: selfie con i fan e incontro con (forse) Rose Villain

Dopo il successo ottenuto con il caso Roccaraso, la tiktoker Rita De Crescenzo è arrivata a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana. La popolare influencer napoletana, che nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione dei turisti partiti per la meta sciistica abruzzese, ha condiviso sui suoi canali social diversi video che documentano il suo arrivo in Liguria. Partita ieri sera dall’aeroporto di Capodichino, Rita ha affittato una casa nel cuore di Sanremo.

Nei video postati su TikTok, è circondata da una folla di fan desiderosi di scattare selfie con lei per le strade della città. In una delle clip, Rita incontra una ragazza incappucciata con i capelli blu, che somiglia molto alla cantante Rose Villain, in gara al Festival con il brano “Fuorilegge”. Dopo essersi complimentata con lei, Rita si ferma a posare per una foto insieme.

L’influencer, nel suo video, riflette anche sul comportamento di alcuni cantanti presenti al Festival, osservando: “Sto girando per Sanremo e vedo molti cantanti incappucciati che quasi si nascondono. Io cammino liberamente, non sono nessuno, sono solo Rita De Crescenzo, ma tutti vogliono foto e video con me. Cantanti, perché vi nascondete? Fate come me, date soddisfazione alla gente, sono loro che ci fanno crescere. Noi di Napoli portiamo il sole e l’allegria”.