Salerno, truffano anziana fingendosi Carabinieri: due giovani arrestati

La Squadra Mobile di Salerno ha arrestato un 20enne e un 16enne per una truffa ai danni di un’anziana. Il primo è stato fermato in flagranza di reato, mentre per il minorenne è stata disposta la misura del collocamento in comunità su ordinanza del GIP del Tribunale per i Minorenni, richiesta dalla Procura minorile.

Secondo le indagini, un terzo complice aveva contattato la vittima, convincendola a pagare 14mila euro per aiutare il nipote, falsamente accusato di aver investito una donna. Il 16enne, spacciandosi per un Carabiniere, si è poi presentato a casa dell’anziana, sottraendole 550 euro in contanti, oggetti in oro e la carta bancomat.

I due truffatori sono stati intercettati poco dopo, nei pressi dell’autostrada A3 verso Napoli. Durante il fermo, il 20enne ha tentato la fuga, ferendo un agente della Polizia.

Il minorenne, considerato attivamente coinvolto nella truffa, è stato sottoposto a misura cautelare su richiesta della Procura per i Minorenni.