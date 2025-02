Salerno. Uomo aggredito da un branco di cani: ferite agli arti e all’addome

Un uomo di Teggiano è stato aggredito da un branco di cani mentre si trovava nel suo terreno nella frazione di Pantano. L’attacco è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, e la vittima è riuscita a mettersi in salvo nonostante abbia riportato ferite agli arti e all’addome.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri della locale stazione. L’uomo è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure necessarie, ma non è in pericolo di vita.

Il branco di cani era già stato segnalato alle autorità competenti per la sua pericolosità. Proprio ieri mattina, un esperto si era recato nelle campagne di Teggiano per tentare di catturare gli animali, senza riuscirci perché non erano stati trovati. Dopo l’aggressione, sono state fatte ricerche per rintracciare i cani e mettere in sicurezza l’area.