Sanremo 2025 e il caso scommesse: il tipster Pengwin mobilita la sua community per Rocco Hunt

Un presunto tentativo di manipolazione del televoto al Festival di Sanremo 2025 sta scuotendo il mondo delle scommesse. A finire al centro della polemica è Pengwin, un noto tipster con una community da oltre 800mila follower su Telegram, accusato di aver orchestrato una strategia per influenzare la classifica del Festival e trarne vantaggio con le scommesse.

La strategia per condizionare il televoto e vincere le scommesse

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Pengwin avrebbe lanciato un’operazione mirata per far salire Rocco Hunt in classifica, invitando la sua community a scommettere sul cantante e poi votarlo in massa. Il sistema prevederebbe diverse tipologie di giocate:

Vittoria finale di Rocco Hunt (quota 25.00)

di Rocco Hunt (quota 25.00) Piazzamento nei primi 5 posti (quota 5.00)

(quota 5.00) Ingresso nella top 10 (quota 1.75)

Una tattica che, se adottata su larga scala, potrebbe avere un duplice effetto: da un lato alterare l’esito delle scommesse, dall’altro influenzare la classifica ufficiale del Festival, falsando il voto del pubblico.

L’operazione social: boom di commenti su Instagram

Per rafforzare il suo piano, Pengwin ha anche lanciato un’iniziativa sui social per aumentare l’engagement attorno a Rocco Hunt. Ha promesso ricompense a chi avesse commentato in massa un post del rapper salernitano su Instagram, con l’obiettivo di superare 20.000 commenti entro la mezzanotte. Il risultato? Un incremento esponenziale: da 274 a oltre 30.000 commenti in poche ore.

Un rischio per la trasparenza del Festival?

Sebbene Rocco Hunt non sia coinvolto direttamente nell’operazione, il caso solleva interrogativi sulla vulnerabilità del sistema di televoto e sulle conseguenze per il mondo delle scommesse. La vicenda è destinata a far discutere, mettendo in luce le possibili falle nei meccanismi di voto di uno degli eventi più seguiti in Italia.