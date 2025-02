Scafati. Mensa scolastica nel caos, Borrelli: “Non si scherza sulla salute dei bambini”

A Scafati si accende la polemica sulla mensa scolastica. Da giorni, i genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria denunciano problemi gravi nella gestione del servizio di refezione: pasti serviti freddi, menù modificati senza preavviso e, soprattutto, mancanza di attenzione alle esigenze dei bambini celiaci. L’episodio più allarmante riguarda una bambina alla quale sarebbe stato assegnato un pasto standard, nonostante la sua intolleranza al glutine.

La protesta si è estesa anche sul piano economico: secondo le famiglie, il costo di 4 euro a pasto per ogni bambino risulta eccessivo rispetto ad altri comuni, dove le amministrazioni locali contribuiscono a calmierare le tariffe. A peggiorare la situazione, la recente aggiudicazione dell’appalto per la gestione della mensa alla stessa ditta che già in passato era stata oggetto di critiche per presunti disservizi.

Il sindaco Pasquale Aliberti ha provato a placare le tensioni recandosi personalmente a verificare la qualità dei pasti, ma il suo intervento ha avuto l’effetto opposto. Secondo alcuni genitori, il primo cittadino avrebbe minimizzato il problema e, addirittura, umiliato pubblicamente una madre che aveva sollevato perplessità.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso solidarietà alle famiglie e chiesto verifiche urgenti. “C’è poco da scherzare quando in ballo c’è la salute dei bambini. Non solo la qualità dei pasti, ma anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’incontaminazione dei cibi per celiaci vanno controllati con rigore. Invitiamo il sindaco ad evitare atteggiamenti che possano esasperare la situazione e a fornire risposte più chiare ai cittadini. Sulle gare d’appalto per i servizi di mensa scolastica e ospedaliera spesso emergono criticità, ed è necessario approfondire anche questo caso.”

La questione della mensa a Scafati resta aperta, mentre i genitori continuano a chiedere maggiore trasparenza e sicurezza alimentare per i loro figli.