“Se non obbedisci dormi tra le tombe”, madre lascia la figlia da sola al cimitero

Ha lasciato la figlia sola al cimitero per punirla perché si era rifiutata di andare a comprare la pizza al suo posto. Dopo un quarto d’ora è tornata a prenderla, minacciandola che, se non avesse obbedito, avrebbe passato la notte tra le tombe. Questo è solo uno degli episodi raccontati dai cinque figli di una donna di 39 anni, ora imputata in un processo per maltrattamenti.

L’accusata, difesa dall’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, nega ogni addebito. I figli – quattro femmine e un maschio – si sono costituiti parti civili con l’avvocato Vittorio Balzani. Il processo inizierà a gennaio 2026.

Abbandoni, strattoni e minacce

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ognuno dei figli ha riferito episodi di presunti maltrattamenti. Oltre al caso della figlia lasciata al cimitero, i fratelli hanno raccontato di essere stati abbandonati per strada dopo una lite, subendo strattoni quando dichiaravano di preferire il padre. In più occasioni, la madre avrebbe lanciato scarpe contro di loro e li avrebbe lasciati soli in casa per uscire con le amiche.

Nel 2019, i cinque fratelli sono stati collocati in una casa famiglia. Successivamente, il Tribunale li ha affidati al padre, che ha denunciato l’ex moglie. Oggi vivono con lui in attesa del processo, che farà luce su quanto accaduto.