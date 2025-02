Furti nel Vallo di Diano: i ladri colpiscono a Montesano e Padula

Continua l’ondata di furti nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore, i malviventi hanno fatto irruzione in un’abitazione a Montesano sulla Marcellana, in località Tempa Lo Cerro, rubando oggetti in oro. Successivamente, si sono spostati in due abitazioni in via Dante e nel vicino comune di Padula, portando via denaro contante e preziosi. I Carabinieri stanno indagando per identificare i responsabili di questi crimini.

