De Luca: “Unica regione con una legge a favore delle famiglie”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato come la Campania sia l’unica regione italiana ad aver approvato una legge di sostegno alle famiglie, con misure specifiche per il primo e il secondo figlio. Gli aiuti prevedono contributi per gli asili nido, destinati a famiglie con particolari condizioni di reddito, e un bonus per lo sport, affinché i genitori possano scegliere dove far praticare attività ai propri figli. Questa misura, attiva da tre anni, ha già ricevuto 90mila richieste.

Sul tema del fine vita, De Luca ha riconosciuto la delicatezza dell’argomento, sottolineando che si tratta di una questione di coscienza personale, indipendentemente dalle credenze religiose o politiche. “Ci confronteremo su questo tema e faremo di tutto per incrementare gli aiuti alle famiglie, ma nessuno può obbligare un altro a vivere una situazione di calvario”, ha dichiarato.

Pompei: in arrivo un parcheggio da 300 posti

Parlando di turismo, il Governatore ha annunciato la realizzazione di un parcheggio interrato da 300 posti auto a Pompei, definendolo “un’opera straordinaria”. Dopo la riqualificazione di Piazza Bartolo Longo, sono previsti ulteriori interventi per migliorare l’accoglienza dei pellegrini in vista dell’Anno Giubilare, con particolare attenzione a mete come Madonna dell’Arco, Montevergine e l’Abbazia di Cava de’ Tirreni.

Trasporti: nuovi bus e treni per la Circumvesuviana

De Luca ha poi parlato degli investimenti nel trasporto pubblico, evidenziando la consegna di 1.500 nuovi autobus negli ultimi anni. “Siamo partiti da zero e ora stiamo arrivando a 1.800 nuovi bus, con un’età media di soli 6 anni”, ha spiegato. Per la Circumvesuviana, l’arrivo dei nuovi treni consentirà una frequenza di corse ogni 12 minuti.

I complimenti a Andrea Settembre

Infine, De Luca ha voluto congratularsi con Andrea Settembre, giovane cantante napoletano vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano Vertebre, nonché premiato con il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Stampa Lucio Dalla. “Fa piacere vedere giovani corregionali affermarsi nella musica e nell’arte. Complimenti ad Andrea per il suo successo”, ha concluso il Governatore.