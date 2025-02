Il napoletano Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025

Settembre è il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano Vertebre, battendo in finale Alex Wyse con Rockstar. Il giovane artista ha conquistato anche il Premio della Critica e quello della Sala Stampa Lucio Dalla, confermando il suo talento e la sua originalità.

Con uno stile unico che fonde il dialetto napoletano con il cantautorato italiano, Settembre ha saputo distinguersi fin da piccolo, partecipando a talent show come Io Canto, The Voice of Italy e X Factor. Cresciuto con la musica di Pino Daniele e Lucio Battisti, ha sviluppato un’identità musicale fresca e moderna, conquistando un pubblico sempre più ampio sui social e sulle piattaforme di streaming.

Le sue prime parole dopo la vittoria sono state cariche di emozione:

“Non ci credo, grazie a tutti. Non sono abituato: io nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama, ho un tetto sulla testa. In quello ho vinto, in questo non ho mai vinto. Tanta gente non ha creduto in me e anche io non ho creduto in me per colpa loro”.

Oltre al successo a Sanremo, Vertebre si è aggiudicato anche il Premio Nuovo Imaie Enzo Jannacci, grazie alla sua capacità di coniugare una vocalità graffiante con una forte intensità comunicativa. Il brano, intenso e personale, esplora la vulnerabilità delle emozioni della Gen Z con versi incisivi:

“Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età / Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età”.

Oggi esce in digitale il suo primo album, che contiene sette brani, di cui quattro inediti, pronti a consolidare il suo successo e a lasciare il segno nella nuova scena musicale italiana.