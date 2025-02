Papa Francesco ricoverato al Gemelli: necessari accertamenti

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per sottoporsi ad alcuni accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite, ancora in corso. La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa del Vaticano, che ha specificato come il ricovero sia necessario per garantire al Pontefice un adeguato ambiente ospedaliero durante il trattamento.

Non è la prima volta che Papa Francesco si affida alle cure del Gemelli: già in passato aveva trascorso periodi di degenza nella stessa struttura per interventi e terapie. Il Santo Padre, 87 anni, negli ultimi mesi ha affrontato diversi problemi di salute, tra cui infezioni respiratorie che hanno reso necessario un monitoraggio costante.

Al momento, dal Vaticano non trapelano ulteriori dettagli sulle condizioni del Pontefice, ma si conferma che il Papa continuerà a seguire gli impegni istituzionali compatibilmente con le sue condizioni di salute.