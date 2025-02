Positano senza delegazione di spiaggia: traffico marittimo a rischio caos

Positano si trova ad affrontare una crisi logistica senza precedenti: la chiusura della delegazione di spiaggia rischia di paralizzare il traffico marittimo della Costiera Amalfitana. Le compagnie di navigazione dovranno infatti rivolgersi alla Capitaneria di Porto di Salerno per ogni pratica burocratica, un’operazione che comporterà enormi difficoltà.

Il motivo della chiusura è l’inagibilità dell’edificio sulla Spiaggia Grande, accanto alla storica Buca di Bacco. Le crepe nella struttura, mai sistemate nel corso degli anni, hanno portato alla decisione di chiudere definitivamente la delegazione. Ciò costringerà operatori e compagnie marittime a spostarsi fino a Salerno, aumentando i disagi.

Ma il problema non è solo strutturale. Negli anni, il personale della delegazione è stato ridotto drasticamente: in estate si contavano fino a dieci addetti, ma oggi ne restano soltanto due. Una situazione aggravata dalla mancanza di alloggi per il personale, un tempo ospitato a Montepertuso, in una residenza ora trasformata in struttura ricettiva.

Se non si troverà una soluzione in tempi rapidi, la prossima stagione turistica potrebbe iniziare nel caos, con gravi ripercussioni sull’economia locale. È urgente un intervento delle autorità per garantire un servizio essenziale alla gestione del traffico marittimo di Positano.