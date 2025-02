Reddito di cittadinanza percepito indebitamente, condannata donna di Nocera Inferiore

Una donna di 45 anni di Nocera Inferiore è stata condannata a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa e sostituita da alcuni mesi di volontariato) per aver violato la legge del 28 gennaio 2019, che punisce chi presenta dichiarazioni false o documenti falsificati per ottenere benefici dallo Stato. La donna, infatti, avrebbe percepito il reddito di cittadinanza per oltre un anno, nonostante il suo compagno fosse intestatario di 41 autovetture, una circostanza che, secondo le normative, rendeva incompatibile l’erogazione del sussidio, come riportato da “Il Mattino“.

La donna aveva ricevuto oltre 13mila euro tra aprile 2019 e novembre 2020, ma le indagini hanno rivelato che aveva omesso di comunicare all’Inps informazioni cruciali per determinare correttamente il suo reddito e la sua situazione economica. Questo comportamento ha indotto in errore l’ente erogatore. In particolare, è emerso che il convivente della donna era proprietario di 41 veicoli, molti dei quali acquistati tra il 2017 e il 2020, ovvero nel periodo in cui la donna aveva presentato le domande per il reddito di cittadinanza. Alcuni di questi veicoli avevano cilindrate superiori a 1600 e appartenevano a marche rinomate. La Procura di Nocera Inferiore ha ritenuto che la proprietà di tali veicoli fosse un chiaro indicatore di una capacità reddituale che la donna avrebbe dovuto dichiarare correttamente nel modulo ISEE, per permettere all’Inps di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’assegnazione del sussidio.