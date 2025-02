Sanremo. Rocco Hunt e Clementino: il loro “Yes I Know My Way” per Pino Daniele

Nel momento in cui risuona la voce dell’artista scomparso, tutto il Teatro Ariston si alza in piedi in un’emozionante standing ovation.

Questa sera al Festival di Sanremo, nella serata delle cover, Rocco Hunt e Clementino hanno scelto di reinterpretare Yes I Know My Way in chiave funk, rendendo omaggio a uno dei brani simbolo di Pino Daniele nella serata dei duetti. I due rapper non solo rinnovano l’arrangiamento, ma riscrivono parte del testo con riferimenti alla drammatica attualità:

Sul maxischermo scorrono le immagini dell’ultima esibizione di Pino Daniele al Palapartenope, nel dicembre 2014, dove Rocco Hunt e Clementino erano presenti come ospiti. Nel momento in cui risuona la voce dell’artista scomparso, tutto il Teatro Ariston si alza in piedi in un’emozionante standing ovation.