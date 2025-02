Sixpm, chi è il produttore napoletano marito di Rose Villain

Sixpm, alias Andrea Ferrara, è il marito di Rose Villain, cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano Fuorilegge. Il produttore napoletano, ex 2ndRoof, e la cantante si sono sposati il 23 maggio 2022 a Brooklyn, città dove si sono conosciuti e dove oggi vivono insieme. La loro unione, sia nella vita che nel lavoro, è celebrata da Rose, che in occasione del matrimonio ha promesso di scrivere le più belle canzoni d’amore da dedicarle.

Andrea Ferrara: il talento di Sixpm tra musica e produzione

Nato a Napoli il 21 marzo 1988, Andrea Ferrara è noto nel mondo della musica con il nome d’arte Sixpm. Ha iniziato a comporre musica a soli 14 anni, intraprendendo una carriera che lo ha portato a collaborare con grandi nomi della scena musicale. A 17 anni, insieme a Pietro Miano, ha fondato il duo di produzione 2nd Roof, con cui è rimasto fino al 2014. Nel 2015, Ferrara si trasferisce a New York e inizia una fruttuosa collaborazione con Rose Villain, diventando il suo produttore esecutivo.

Sixpm è stato il primo produttore italiano a collaborare con la label Republic Records, e insieme a Rose ha dato vita ai singoli Funeral Party e SWOOP!. Il suo lavoro ha catturato l’attenzione di artisti internazionali come Bob Sinclar e Robin Schulz. Tra i suoi progetti di successo ci sono anche i singoli Chico, Milionario, Le feste di Pablo e Don Medellin. Nel 2021 è stato produttore per X Factor e ha collaborato con Jovanotti per i singoli Love You Baby e Sensibile all’estate. Il suo profilo Instagram, @prodbysixpm, conta oltre 25.000 follower, molti dei quali ammirano anche le foto condivise con Rose Villain.

Una storia d’amore nata dal lavoro e consacrata dal matrimonio

Sixpm e Rose Villain si sono incontrati a New York nel 2015 e da subito hanno iniziato a collaborare, ma la loro relazione è poi evoluta in una lunga e romantica storia d’amore. La coppia ha celebrato il loro matrimonio a Brooklyn il 23 maggio 2022, con amici e familiari che hanno viaggiato per l’occasione, tra cui Guè, Annalisa, Nikkolas Smith e Randy Cousin di Tommy Hilfiger. Rose ha condiviso il suo amore con parole dolci su Instagram, promettendo di dedicare a Sixpm le canzoni d’amore più belle mai scritte, rendendo il loro legame ancora più speciale.