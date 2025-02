Angri. Inaugurato il murales in memoria di Pasquale Criscuolo

In via Cristoforo Colombo è stato inaugurato il murales in memoria di Pasquale Criscuolo.

Un bagno di folla, tra amici e parenti, che hanno voluto omaggiare ancora una volta la memoria di Pasquale.

Un murales che lo vede in un campo di calcio, la sua più grande passione ed una scritta: “Nonostante il fischio finale, la tua partita non è finita…giochi ancora con noi”.

Il ringraziamento della famiglia

La famiglia Criscuolo ha voluto ringraziare tutti, tramite una lettera: “Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha voluto onorare la memoria di Papà, omaggiandolo di questo meraviglioso presente. Per noi questo ha un valore inestimabile. Ringraziamo chi lo ha pensato, chi lo ha realizzato e tutti coloro che con un abbraccio, una telefonata, un gesto o anche con una silenziosa presenza ci sono stati vicini in questo terribile momento. Siamo certi che il vostro caloroso affetto gli sia arrivato fin dove adesso e che come noi non avrebbe abbastanza parole per ringraziare tutti di cuore”.