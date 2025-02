Cagnolina scappa per paura del temporale: la Polfer la salva e trova la padrona

Audrey, una meticcia beige di 10 anni, è salita su un treno a Cisterna di Latina alle 6 del mattino di venerdì 14 febbraio insieme alla sua proprietaria. Ma, una volta arrivata alla stazione Termini, spaventata dai tuoni e dalla pioggia, è fuggita dalle mani della donna, smarrendosi tra i binari.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria l’hanno ritrovata poco dopo, rannicchiata e tremante sulle banchine dei treni diretti a Napoli, completamente fradicia. Audrey sembrava quasi voler prendere un treno per tornare a casa. Due agenti della Polfer l’hanno messa in salvo, evitando che finisse sotto un convoglio, e hanno tentato di rintracciare la sua proprietaria, che però non era nei paraggi.

Proprio in quel momento è arrivato casualmente in stazione Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, in partenza per Napoli. Rizzi ha raccontato l’accaduto sui social, lodando il lavoro degli agenti: “La poliziotta mi riconosce e mi spiega la situazione. Il cane era infreddolito e spaventato, ma in buone condizioni. Ho visto la loro preoccupazione e sensibilità verso l’animale.”

Portata negli uffici della Polfer, Audrey è stata accudita e poco dopo gli agenti sono riusciti a rintracciare la sua proprietaria. La vicenda si è così conclusa con un lieto fine, tra il sollievo e la gratitudine di chi ha assistito al salvataggio.