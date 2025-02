Campania, confermato il Bonus Nascite da 600 euro per il 2025

Anche per il 2025, la Regione Campania rinnova il Bonus nuovi nati, il contributo economico destinato alle mamme per l’acquisto di prodotti per l’infanzia nei negozi convenzionati.

Anche per il 2025, la Regione Campania rinnova il Bonus nuovi nati, il contributo economico destinato alle mamme per l’acquisto di prodotti per l’infanzia nei negozi convenzionati. Lo scorso anno, l’importo del voucher mamme è stato di 600 euro una tantum.

L’annuncio è stato dato dal governatore Vincenzo De Luca durante la consueta diretta del venerdì, nell’ambito di un pacchetto di misure a sostegno della famiglia. Oltre al Bonus Nascite nazionale da 1.000 euro erogato dall’INPS, la Campania conferma il proprio impegno con aiuti economici per i figli e sostegni per le famiglie con specifiche condizioni di reddito, come il contributo per le spese dell’asilo nido.

Confermato anche il voucher palestre, al suo terzo anno, con 90.000 richieste nel 2024, un incentivo per permettere alle famiglie di far praticare sport ai propri figli.

Chi può ricevere il Bonus Nascite Campania

Nel 2024, il voucher mamme era destinato alle madri per ogni nuovo nato successivo al primogenito, con un contributo massimo di 600 euro. È un aiuto una tantum per l’acquisto di beni essenziali per l’infanzia, tra cui latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, pappe, omogeneizzati, vestiti e accessori.

L’elenco dei negozi convenzionati sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Campania.