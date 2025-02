Dramma a Pagani: neo mamma muore dopo il parto, donati i suoi organi

Chiara non ha potuto stringere il suo bambino, ma il suo amore continuerà a vivere, non solo in lui, ma anche nelle vite di chi riceverà i suoi organi.

Un doppio dono d’amore e un destino tragico: Chiara Pagano, 37enne di Pagani, si è spenta oggi dopo aver dato alla luce il suo bambino quattro giorni fa. La sua gravidanza era stata serena, senza particolari complicazioni, fino a quando, negli ultimi giorni, qualcosa è andato storto.

Dopo un controllo dal ginecologo, Chiara era tornata a casa per gli ultimi preparativi prima del parto. Tuttavia, poco dopo, un malore improvviso l’ha colpita. Da tempo soffriva di una forte ansia nel misurare la pressione e, durante l’ultima visita, aveva lamentato dolori addominali. Il medico le aveva consigliato un farmaco e il monitoraggio dei parametri pressori, ma prima ancora di assumere il medicinale, Chiara è crollata a terra, perdendo conoscenza.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, i medici hanno fatto nascere il piccolo Luca con un parto d’emergenza. Purtroppo, per la giovane mamma le condizioni sono apparse subito gravissime: un’emorragia cerebrale ventricolare, probabilmente scatenata da un picco di pressione, non le ha lasciato scampo. Dopo un delicato intervento a Napoli, Chiara non si è più risvegliata. Oggi, la dichiarazione di morte cerebrale e l’ultimo atto di generosità: la donazione degli organi, che salveranno altre vite.

Il piccolo Luca si trova ancora all’ospedale San Leonardo di Castellammare, circondato dall’amore del papà, delle zie e dei nonni. La storia di Chiara porta con sé un’ombra di destino crudele: anni fa, il marito aveva perso sua madre in gravidanza, in un tragico incidente che aveva strappato via sia lei che il fratellino che portava in grembo. Oggi, la storia sembra ripetersi con il piccolo Luca, che non potrà conoscere la sua mamma.

Dolore e sgomento a Pagani e Castellammare per una tragedia tanto inaspettata quanto devastante. “Chiedo a tutte le donne in attesa di non sottovalutare mai alcun sintomo e di sottoporsi a tutti i controlli necessari affinché tragedie simili non accadano più” – dice tra le lacrime la sorella Dina, nota per il suo impegno culturale e artistico.

