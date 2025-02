Lazio-Napoli: emergenza in casa azzurra, Conte punta sul 3-5-2 e Politano sulla sinistra

Le ultime da Roma

Marco Baroni sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha trionfato 5-1 contro il Monza all’Olimpico. La Lazio punta al terzo successo consecutivo contro il Napoli capolista, ma un dubbio persiste: le condizioni di Boulaye Dia, uscito per infortunio domenica scorsa. Il senegalese sta meglio, ma non ha preso parte agli allenamenti e Baroni potrebbe decidere di non rischiarlo. Se Dia non dovesse farcela, Dele-Bashiru è favorito su Pedro per il posto sulla trequarti. In difesa confermata la linea con Marusic, Tavares, Gila e Romagnoli, mentre Guendouzi e Rovella agiranno davanti alla difesa. Gli esterni Zaccagni e Isaksen completeranno il reparto offensivo, con Castellanos al centro dell’attacco.

Le ultime da Napoli

Emergenza in casa Napoli con ben tre infortuni a sconvolgere la formazione: David Neres, Spinazzola e Olivera sono fuori, lasciando l’asse sinistro completamente decimato. Antonio Conte è costretto a una svolta tattica e potrebbe optare per il suo modulo preferito, il 3-5-2. Meret sarà in porta, mentre la difesa sarà composta da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. In mediana Di Lorenzo e Politano (in vantaggio su Mazzocchi) saranno gli esterni, con Lobotka, Anguissa e McTominay al centro. In attacco, Lukaku sarà affiancato da Giacomo Raspadori, che finalmente avrà un ruolo più congeniale.

Probabili Formazioni

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, N. Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni

Napoli (3-5-2): Meret, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte