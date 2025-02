Legge 104: Le esenzioni fiscali e tutte le agevolazioni per persone con disabilità

Tra i principali benefici previsti, vi sono esenzioni e riduzioni sulle tasse e tributi, come il bollo auto, le tasse scolastiche e universitarie.

La Legge 104 offre una serie di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà economiche e garantire pari opportunità. Tra i principali benefici previsti, vi sono esenzioni e riduzioni sulle tasse e tributi, come il bollo auto, le tasse scolastiche e universitarie, e in alcuni casi, sulla tassa sui rifiuti.

In particolare, i titolari della Legge 104 possono godere di esenzioni sul bollo auto se presentano gravi limitazioni motorie o necessitano di mezzi adattati. Le agevolazioni riguardano anche alcuni tributi locali, come la Tari (tassa sui rifiuti) e l’Imu, a seconda delle normative comunali. Tuttavia, non esistono esenzioni specifiche a livello nazionale per la Tari.

Per quanto riguarda il settore scolastico, gli studenti con disabilità grave possono essere esonerati dalle tasse scolastiche e beneficiare di riduzioni per l’accesso all’università. La normativa prevede, inoltre, l’esenzione totale dalle tasse universitarie per chi ha un’invalidità pari almeno al 66%.

Nonostante queste esenzioni, i soggetti con disabilità non sono completamente esonerati dalle imposte generali, come quelle sui redditi, sulle proprietà e sull’Iva. Per ottenere informazioni dettagliate e specifiche, è consigliabile consultare il proprio Comune di residenza o il sito istituzionale.