“Si ‘na preta!”: Rita De Crescenzo regina trash anche a Sanremo

Rita De Crescenzo non si ferma più: dopo Roccaraso, approda a Sanremo durante il Festival, accolta da fan e fotografi come una vera diva. L’influencer napoletana, già al centro delle polemiche per l’esodo turistico verso la località sciistica abruzzese, ha documentato tutto sui social, vantandosi di aver ricevuto lo stesso trattamento riservato all’artista Rose Villain: “Anche a me un ragazzo ha urlato ‘Sì na preeeeeeeta!'”.

L’espressione napoletana, urlata anche a Rose Villain prima della sua esibizione, può essere interpretata sia come un complimento per il fisico scolpito sia come una critica alla rigidità. Rita De Crescenzo l’ha presa come una lusinga, sfoggiando un atteggiamento da star.

Sempre in modalità diva, ha sfilato per Sanremo con la sua “passerella trash”, lamentandosi poi di non essere stata accettata al Casinò: “Qui non si fanno le p… con il cellulare”, ha spiegato ai suoi follower.

Infine, ha lanciato un messaggio ai cantanti in gara: “Li vedo incappucciati, quasi si nascondono. Io cammino liberamente, sono solo Rita De Crescenzo, ma tutti vogliono foto e video con me. Cantanti, perché vi nascondete? Fate come me, date soddisfazione alla gente. Noi di Napoli portiamo il sole e l’allegria”.

Chissà, magari l’anno prossimo la vedremo sul palco dell’Ariston tra i concorrenti o tra gli ospiti.