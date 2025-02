Traffico illecito di rifiuti: la “Terra dei Fuochi” si sposta dalla Campania alla Puglia

Camion carichi di rifiuti lasciano quasi ogni giorno la Campania per raggiungere la Puglia, alimentando un traffico illecito senza controllo. Immondizia di ogni genere, dai detriti edilizi ai materiali ferrosi, finisce sotterrata, bruciata o imbarcata dai porti di Bari e Taranto per essere trasportata all’estero. Un business criminale che arricchisce i clan mafiosi e devasta l’ambiente e la salute pubblica.

Il fenomeno emerge con preoccupante chiarezza dalla relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che tra il 6 e l’8 febbraio 2024 ha svolto una missione in Puglia, raccogliendo testimonianze di forze dell’ordine e procuratori. Il dato è allarmante: mentre in Campania, tra il 2019 e il 2022, i roghi di rifiuti sono diminuiti grazie a inchieste e controlli, in Puglia si è verificato un aumento significativo, come se il crimine organizzato avesse semplicemente spostato il suo raggio d’azione per sfuggire alla repressione.

Nel 2019, in Campania, le segnalazioni di incendi di rifiuti erano 2.220, scese a 1.044 nel 2022. Ma nel frattempo, in Puglia, il problema è esploso, colpendo soprattutto le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari. La Camorra non ha smesso di speculare sull’immondizia: ha solo allungato le rotte, spostando il traffico verso nuove destinazioni, forse anche con l’appoggio logistico delle mafie locali in cambio di denaro, armi e droga.

La relazione della Commissione sottolinea inoltre il ruolo strategico del porto di Bari, snodo cruciale per il traffico illecito di rifiuti verso i Balcani. Rifiuti provenienti dalla Campania prendono la via della Tunisia, dell’Albania, della Macedonia del Nord, del Montenegro, della Bulgaria e della Slovacchia, approfittando di normative ambientali meno stringenti rispetto a quelle italiane ed europee.

Le Procure sono già al lavoro per approfondire il fenomeno e contrastare l’espansione del traffico di rifiuti. Ma quanto emerso finora potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.