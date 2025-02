Acerrana-Angri 1-3: i grigi o rossi ritrovano la vittoria

All’”Arcoleo” di Acerra l’Angri ritrova l’appuntamento con la vittoria a distanza di 98 giorni dall’ultima volta. Casalongue e Kunic, autore di una doppietta, firmano il successo grigiorosso per 3-1 nella gara disputata contro l’Acerrana, valida per il ventiquattresimo turno del girone H. Samb, invece, accorcia le distanze per i padroni di casa.

Mister Sannazzaro schiera l’Acerrana con il 4-3-3 con Pirrò in porta, Todisco, Allegra, Fontana e Camaniti in difesa, Esposito, Langella e Fabiano a centrocampo con Ndiaye, Elefante e Laringe.

Mister Scorsini, invece, risponde con un 3-4-3 con Pizzella tra i pali, pacchetto difensivo composto da Dramè, Cassese e Alfano con Mettivier, Ruggiero, Donnarumma e Casalongue in mediana con Giannini, Kunic e Musella sul fronte offensivo.

L’Acerrana fa la partita spingendo sulle fasce. Esposito trova spesso il lungo linea per Ndiaye, ma l’Angri riesce ad assorbire bene le sortite avversarie. Con il passare dei minuti, la squadra di Scorsini riesce a trovare con continuità Kunic e Giannini. Al 36’ Giannini apre per Mettivier che avanza sulla fascia destra, ma viene fermato. Sugli sviluppi del corner, l’Acerrana respinge in corner il traversone basso di Giannini. Sul secondo angolo consecutivo Gianninicrossa trovando la testa di Casalongue che deposita il pallone in rete per l’1-0 Angri. Dopo il vantaggio, l’Angri comincia a gestire palla con maggiore convinzione. L’Acerrana prova a rispondere con un colpo di testa di Esposito al 42’ e con un tiro dalla distanza di Allegra al 44’. Al 45’ Giannini vince un duello aereo con Fontana, controlla palla e apre sulla destra per Kunic che entra in area e, da posizione defilata, calcia con il destro spedendo il pallone nell’angolino. Il primo tempo si chiude, quindi, con l’Angri in vantaggio per 2-0 sull’Acerrana.

Nella ripresa, i padroni di casa si ripresentano in campo con Cassata al posto di Fabiano. Nessun cambio, invece, tra le fila grigiorosse. Acerrana, sfruttando anche la qualità del nuovo entrato, comincia a creare diversi pericoli all’Angriche, però, come nel primo tempo, concede pochi tiri verso la porta di Pizzella. Al 56’ Sannazzaro richiama Ndiaye in panchina per lanciare in campo Samb. Il numero 77 prende posizione in area di rigore e, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, colpisce di testa realizzando la rete dell’1-2. L’Acerrana assume maggiore convinzione che porta Elefante, al 61’, ad un colpo di testa che va oltre la traversa. Al 63’ Samb, nel cuore dell’area grigiorossa, tenta la conclusione al volo, ma il pallone termina la propria corsa sul fondo. Al 68’ Langellaprova la conclusione dalla distanza, ma il tiro termina altissimo. Al 74’ l’Angri si fa rivedere dalle parti di Pirrò con un tiro di Ruggiero che termina di poco a lato. Al 75’ l’Angri riporta a 2 le reti di vantaggio sull’Acerrana. Lombardo, entrato al posto di Musella, scambia con Said, subentrato a Donnarumma, che verticalizza immediatamente per Kunic che controlla il pallone, entra in area e calcia in porta trovando una doppietta personale che vale il 3-1.

All’80’ l’Angri sfiora anche il colpo del 4-1. Altra azione sulla destra di Kunic che entra in area e calcia il pallone verso la porta, ma la sfera sfiora il palo. Poco dopo, ancora Kunic con un colpo di testa colpisce il palo. Sul pallone vagante si lancia Lombardo, ma Pirrò è lesto a chiudere la porta al classe 2007 e a negargli il colpo del 4-1. Al 90’ Samb realizza il gol del 3-2, ma il primo assistente Colonna annulla la rete per fuorigioco di Cassata, autore del cross che ha portato alla conclusione di Samb.

È l’ultima grande azione della gara. Il triplice fischio arriva dopo 6 minuti di recupero. L’Angri ritrova il successo dopo 98 giorni e sale in classifica a quota 18 punti.