Forte scossa di terremoto a Napoli: panico in strada e sciame sismico in corso

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, domenica 16 febbraio 2025, a Napoli alle ore 15:30. L’evento, di magnitudo 3.9 secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, ha avuto epicentro nel Golfo di Pozzuoli, a circa 2,5 km di profondità, a pochi chilometri da Pozzuoli e Bacoli. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la città di Napoli, dal Vomero al centro storico, fino ai quartieri orientali come Poggioreale e Ponticelli, e anche sull’isola di Procida. Il terremoto ha provocato momenti di panico tra la popolazione, con molte persone che si sono riversate in strada a Pozzuoli, Fuorigrotta e Bagnoli.

Alcuni cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco, ma al momento non risultano danni significativi. Le verifiche sono in corso, con la Protezione Civile e il Comune di Pozzuoli in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano per monitorare la situazione. Questa scossa segue uno sciame sismico che ha avuto inizio ieri, sabato 15 febbraio, intorno alle 17:00, con ben 66 scosse registrate fino alle ore 14:30 di oggi. La scossa di oggi, la più forte, ha superato quella di magnitudo 2.4 registrata ieri.